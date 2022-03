NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 465 Franken belassen. Die Ergebnisse der Phase-III-Studie "Skyscraper-02" zum Krebs-Therapeutikum Tiragolumab hätten enttäuscht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen des Marktes ohnehin nicht hoch gewesen./edh/mis