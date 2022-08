NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche nach einem Treffen mit führenden Entwicklern des Pharmakonzerns auf der "Conviction Buy List" belassen mit einem Kursziel von 444 Franken. Analyst Keyur Parekh war danach nach eigener Aussage für Nicht-Onkologie-Produkte noch enthusiastischer gestimmt als zuvor schon. Für die Schätzungen gebe es entsprechendes Aufwärtspotenzial, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl