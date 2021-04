NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Franken belassen. Die Umsatzzahlen des Pharmakonzerns hätten im ersten Quartal die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei erwartungsgemäß bestätigt worden./mf/gl