DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.762 -1,3%MSCI World 4.427 -0,2%Top 10 Crypto 9,0640 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.044 -0,3%Euro 1,1593 -0,1%Öl 92,46 +1,2%Gold 5.188 %
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Roche Aktie

364,50 EUR -6,60 EUR -1,78 %
L&S
327,30 CHF -7,90 CHF -2,36 %
SWX
Marktkap. 295,18 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Roche Hold

10:06 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
364,50 EUR -6,60 EUR -1,78%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector erhöhte die Umsatzschätzung für Gazyva zur Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen auf 3,7 Milliarden Franken, wie sie am Dienstagabend schrieb./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
328,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
327,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
349,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:06 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Aktie mit Dividende Stoxx Europe 50-Papier Roche-Aktie: Über diese Dividende können sich Roche-Aktionäre freuen Stoxx Europe 50-Papier Roche-Aktie: Über diese Dividende können sich Roche-Aktionäre freuen
finanzen.net Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 steigt schlussendlich
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
Roche Holding AG Roche Annual General Meeting 2026
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche provides update on phase III persevERA study in ER-positive advanced breast cancer
Zacks Roche Advances Obesity Pipeline as Petrelintide Meets Phase II Goal
Roche Holding AG New England Journal of Medicine publishes phase III ALLEGORY data showing Roche’s Gazyva/Gazyvaro significantly reduces disease activity in the most common form of lupus
Roche Holding AG Roche announces positive Phase II results for petrelintide, an amylin analog developed for people living with overweight and obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Costco Wholesale, Roche, Lam Research, Spruce Power and IDT
Zacks Top Stock Reports for Costco, Roche & Lam Research
Roche Holding AG FDA accepts New Drug Application for Roche’s giredestrant in ESR1-mutated, ER-positive advanced breast cancer
