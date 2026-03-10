Roche Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector erhöhte die Umsatzschätzung für Gazyva zur Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen auf 3,7 Milliarden Franken, wie sie am Dienstagabend schrieb./rob/bek/ag
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
340,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
328,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
327,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
349,75 CHF
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:06
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
