Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 365 auf 350 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der jüngsten Kursentwicklung sei das Anlegerinteresse an den Papieren der Schweizer zuletzt deutlich gestiegen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem Positionsaufbau zögerten aber viele vor wichtigen Daten aus der Alzheimer-Studie mit Gantenerumab. Hector kalkuliert weiter mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf einen Spitzenumsatz von 10 Milliarden Franken. Sie dämpfte aber ihre Erwartungen an den Lungenkrebs-Antikörper Tiragolumab und passte ihr Bewertungsmodell zudem an jüngste Währungsbewegungen an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.