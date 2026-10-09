Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
AI Analyse
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Die Schweizer dürften mit dem Umsatz die Erwartungen am Markt treffen, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Montag. Die Zielvorgaben für das Gesamtjahr dürfte der Pharmakonzern bestätigen, allerdings mit dem Hinweis auf nachlassenden Gegenwind von den Wechselkursen.//ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 22:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
325,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|14:26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
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|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
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|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)