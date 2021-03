NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach erreichten Zielen mit dem Immun-Therapeutikum Tecentriq in einer Phase-III-Lungenkrebsstudie auf "Neutral" belassen. Das Kursziel liegt aktuell bei 310 Franken. Analyst Richard Vosser nannte den Erfolg in einer am Montag vor dem Handelsstart vorliegenden Studie positiv und rechnet mit einer deutlichen Kursreaktion. Das Spitzenumsatzpotenzial durch Tecentriq sieht er bei einer Milliarde Franken./ck/mis