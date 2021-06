NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Franken belassen. Jüngste US-Daten des Pharmakonzerns signalisierten, dass die Erholung bei neuen Produkten einen Großteil des Umsatzrückgangs mit Biosimilaren kompensiere, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh