NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte dank hoher Covid-19-Umsätze über ein starkes drittes Quartal berichten und seine Jahresziele anheben, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./edh/mis