NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Roche anlässlich der "Healthcare Conference" der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 Franken belassen. Der Chef der Pharmasparte, Bill Anderson, habe das große Marktpotenzial des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Ganterenumab positiv hervorgehoben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la