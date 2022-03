NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Seine Schätzungen für das US-Pharmawachstum könnten sich um einen Prozentpunkt zu hoch erweisen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf aktuelle Daten./ag/nas