NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Bessere Halbjahreszahlen seien vor allem dem Covid-Geschäft in der Diagnostik-Sparte zu verdanken, schrieb Analyst Richard Vosser am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Bei unverändertem Ausblick rechnet er nicht mit größeren Kursbewegungen./ag/mis