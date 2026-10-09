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AI Analyse

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
RBC Capital Markets

Roche Outperform

09:01 Uhr
Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 400 Franken auf "Outperform" belassen. Seine Umsatzprognose für das dritte Jahresviertel liege über dem Konsens, schrieb Trung Huynh in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sollten die Resultate des Pharmakonzerns den Markterwartungen lediglich entsprechen, könnte es für die nahe am Rekord notierenden Aktien schwierig werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Outperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
400,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:01 Roche Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
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