NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach Daten des Forschungsdienstleisters Iqvia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die jüngsten Umsatzdaten vom Mai ließen wegen des Einflusses von Biosimilars für Herceptin, Avastin und Rituxan sowie wegen Covid-19 auf insbesondere Rituxan, Tecetriq und Hemlibra ein rückläufiges US-Geschäft erwarten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen allerdings berücksichtigten solche Einflüsse bereits weitgehend./ck/ajx