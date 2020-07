NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Studiendaten zu Lucentis gegen altersbedingte Erblindung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Analyst Richard Vosser schätzte das Umsatzpotenzial für diese Anwendung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf mindestens eine Milliarde Schweizer Franken. Damit würden die Schätzungen für den Pharmakonzern um drei Prozent steigen./bek/he