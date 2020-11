NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Aufgrund der Covid-19-Belastungen und negativer Währungseffekte habe er seine kurzfristigen Prognosen für den Pharmakonzern etwas reduziert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/bek