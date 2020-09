NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach Gesprächen mit der Unternehmensführung auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Themen seien die Erholung des Pharmageschäfts im dritten Quartal nach den Corona-Auswirkungen im zweiten Quartal, die Einführung neuer Produkte und das Diagnostikgeschäft gewesen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ag