NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Aktie des Pharmakonzens steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Roche habe 2021 gute Wachstumsaussichten, die am Markt angesichts des schwachen dritten Quartals übersehen würden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/mis