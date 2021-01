FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Roche vor Zahlen von 285 auf 290 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Pharmakonzern dürfte sich im zweiten Halbjahr stabil entwickelt haben, schrieb Analyst Sebastien Malafosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der schwächeren Ergebnistendenz in der ersten Jahreshälfte wäre dies eine gute Performance./edh/jha/