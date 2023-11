JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 238 Franken belassen. Die nach Börsenschluss erfolgte Mitteilung des schweizerischen Pharmakonzerns, dass die klinische Entwicklung des experimentellen Medikaments Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose in den USA teilweise gestoppt worden sei, könnte der Aktie am Freitag Kursverluste von ein bis zwei Prozent einbrocken, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstagabend vorliegenden Studie. Fenebrutinib sei seit Juni 2022 bereits der vierte Bruton-Tyrosin-Kinase-Hemmer (BTK), gegen den eine solche Maßnahme verhängt werde./gl/he

