JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern auf einem Branchenkongress vorgestellten Daten zur Kombinationstherapie aus den Krebsmedikamenten Tigit, Tecentriq und einer Chemobehandlung seien zwar auf den ersten Blick positiv, eine echte kommerzielle Chance böte sich aber kaum, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schließlich seien die Tests nur in Asien durchgeführt worden, und zum Vergleich habe der Konzern eine veraltete Standardtherapie herangezogen. Auch sei nicht klar, ob Tigit in der Kombi tatsächlich den Ausschlag gebe./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 08:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 08:30 / GMT

