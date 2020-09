NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 442 auf 439 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Währungsannahmen in den Bewertungsmodellen für Luftfahrt- und Rüstungskonzerne an - vor allem wegen dem zuletzt günstig gewordenen US-Dollar, für den die Investmentbank weiterhin einen negativen Trend erwartet. Die Auswirkungen davon in der Branche seien üblicherweise bedeutend./tih/jha/