Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 125 auf 127 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachrichten zu möglichen Corona-Impfstoffen hätten die Rahmenbedingungen für Aktien aus den Bereichen Luftfahrt und Rüstung verbessert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe aber noch Bedenken, was die Geschwindigkeit einer Markterholung betreffe. Erst 2024 dürfte der Flugverkehr wohl wieder das Niveau von 2019 erreichen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 22:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.