08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce vor Halbjahreszahlen von 524 auf 545 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Victor Allard geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiterhin von einer starken ersten Jahreshälfte und einem ebensolchen Gesamtjahr des Triebwerkherstellers aus. Während er seine Gewinnprognose (EPS) für 2024 nach oben schraubte, belässt er die Aktie auf der "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen aufführt./edh/tih

