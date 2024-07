Goldman Sachs Group Inc.

Rolls-Royce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 545 Pence auf "Buy" belassen. Der Triebwerkshersteller befinde sich noch in der Anfangsphase einer positiven Trendwende bei den Erträgen und beim Cashflow, schrieb Analystin Daniela Costa in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die Aktie gehört zu ihren "Key Ideas" im Sektor./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 16:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

