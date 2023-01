Rolls-Royce Buy

12:16 - Jefferies & Company Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Wie der Analyst Raj Jilka in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, wurde der Triebwerksbauer auf die Liste der 20 europäischen "Top Picks" für 2023 gesetzt. Begründet wurde dies mit der Aussicht auf eine Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft als ersehnter Impuls für die Weltwirtschaft. Für Rolls-Royce sei dies von Vorteil./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 10:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 19:00 / ET

