DAX 24.210 +0,1%ESt50 6.057 +0,8%MSCI World 4.765 +0,4%Top 10 Crypto 7,9760 -1,0%Nas 25.810 +2,5%Bitcoin 54.349 -1,0%Euro 1,1572 -0,1%Öl 88,41 -0,8%Gold 4.184 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 Microsoft 870747 BMW 519000 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- Adobe, DroneShield im Fokus
Top News
Ethereum gegen Solana: Das Duell um die Zukunft der Blockchain Ethereum gegen Solana: Das Duell um die Zukunft der Blockchain
LAIQON: Starke Basis für weiteren Erfolg LAIQON: Starke Basis für weiteren Erfolg
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rolls-Royce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,85 EUR +0,15 EUR +1,02 %
STU
14,85 EUR +0,10 EUR +0,68 %
HAML
finanzen.net zero
Rolls-Royce jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 119,52 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B63H8491

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYCEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rolls-Royce Buy

08:01 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
14,85 EUR 0,15 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1270 auf 1430 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten der Briten hervor. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,30 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,53 £		 Abst. Kursziel*:
14,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

08:01 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11.05.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce macht am Mittwochnachmittag Boden gut
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt im Minus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Gewinne in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging RollsRoyce (RYCEY) This Year?
Financial Times United Airlines boss puts Rolls-Royce ‘in the doghouse’ over contract spat
Financial Times Blow for UK nuclear industry as parts of key project outsourced to South Korea
Korea Times Doosan pairs with Rolls-Royce to enter European nuclear market
Zacks RollsRoyce (RYCEY) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) is a Great Choice
FOX Business Rolls-Royce unveils ultra-rare Project Nightingale, first model in new Coachbuild Collection
BBC Rolls-Royce launches new two-seater electric car
RSS Feed
Rolls-Royce Plc zu myNews hinzufügen