Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 138,56 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1430 Pence auf "Buy" belassen. Die erneute Eskalation in Nahost bringe den europäischen Luftfahrtsektor wieder in leichte Turbulenzen, schrieb Analyst George McWhirter am Dienstag. Die Risiken für das zivile Wartungsgeschäft seien noch nicht abgehakt. Mit Blick auf die Triebwerkshersteller bleibe das monatliche Wachstum der Flugstunden bei Rolls-Royce am höchsten, MTU habe sich zuletzt aber besonders deutlich erholt. Rolls-Royce bleibt McWhirters Top-Favorit./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,30 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,02 £
|Abst. Kursziel*:
1,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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