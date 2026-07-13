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Symbol RYCEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rolls-Royce Buy

08:06 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
16,57 EUR 0,08 EUR 0,46%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1430 Pence auf "Buy" belassen. Die erneute Eskalation in Nahost bringe den europäischen Luftfahrtsektor wieder in leichte Turbulenzen, schrieb Analyst George McWhirter am Dienstag. Die Risiken für das zivile Wartungsgeschäft seien noch nicht abgehakt. Mit Blick auf die Triebwerkshersteller bleibe das monatliche Wachstum der Flugstunden bei Rolls-Royce am höchsten, MTU habe sich zuletzt aber besonders deutlich erholt. Rolls-Royce bleibt McWhirters Top-Favorit./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,30 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,02 £		 Abst. Kursziel*:
1,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

08:06 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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