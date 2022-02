Aktie in diesem Artikel Rolls-Royce Plc 1,43 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Die höhere Bedrohungslage werde vermutlich die Rüstungsausgaben der Nato-Mitglieder antreiben, auch wenn es nicht zu einem russischen Einmarsch in die Ukraine komme, schrieb Analyst Ross Law in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die aktuelle Krise verdeutliche zudem die Notwendigkeit einer leistungsfähigen westlichen Rüstungsindustrie, die in der Diskussion um die soziale und ökologische Verantwortung (ESG) von Unternehmen oft vernachlässigt werde./ag/gl

