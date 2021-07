Aktie in diesem Artikel Rolls-Royce Plc 1,20 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Rolls-Royce von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 97,80 auf 130 Pence angehoben. Analyst Aymeric Poulain sieht die Luftfahrtindustrie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie nach dem Vorjahrestief auf dem Erholungspfad. Dies sei Anlegern aber schon mehr als bewusst. Zulieferer wie Rolls-Royce spreche er dennoch eine Kaufempfehlung aus. Diese hätten den Vorteil eines langatmigeren Geschäfts und eines stärker an die Erholung gebundenen Barmittelflusses./tih/mis

