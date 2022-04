FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 130 auf 110 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christophe Menard schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von schwachen Prognose des Triebwerkherstellers für das Umsatzwachstum und die Margen in diesem Jahr. Ursache sei eine Schwäche im Segment zivile Luftfahrt, vor allem was die Wartung und Instandhaltung betreffe./bek/stk