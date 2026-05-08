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Marktkap. 118,02 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
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WKN A1H81L

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ISIN GB00B63H8491

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Symbol RYCEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rolls-Royce Hold

08:01 Uhr
Rolls-Royce Hold
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1250 auf 1270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. 2027 rechnet McWhirter jedenfalls mit einer Abschwächung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Hold

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
12,70 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,20 £		 Abst. Kursziel*:
4,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.04.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
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24.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
22.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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