Aktie in diesem Artikel Rolls-Royce Plc 1,03 EUR

2,19% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Rolls-Royce Plc 1,03 EUR 2,19% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 100 Pence gesenkt. Die Erholung des globalen Luftverkehrs erscheine robust, trotz einigen Gegenwinds seitens Corona und der Konjunktur, schrieb Analyst Ross Law in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies stütze die ambitionierten Produktionspläne der Flugzeugindustrie. Law richtet seine Präferenzen aber neu aus, und setzt vor allem auf Firmen mit stärkerem Fokus auf Schmalrumpfflugzeugen. Er empfiehlt deshalb MTU zum Kauf und streicht seine Empfehlung für Rolls-Royce. Bei den Briten sieht er zudem Risiken hinsichtlich möglicher Veränderungen im Management./ag/edh

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 16:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.