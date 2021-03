NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 105 Pence angehoben. Der Antriebssysteme- und Großmotorenhersteller sehe sich zwar weiterhin mit großen Herausforderungen konfrontiert, aber dennoch sprächen mehrere Aspekte nun für eine Hochstufung der Aktien, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So bedeute die Genehmigung von mehreren Impfstoffen gegen das Coronavirus, dass viele Anleger bereit seien, die Papiere nun auf Basis der in Aussicht gestellten mittelfristigen "Ambitionen" zu bewerten. Zudem hätten sich die Anteilsscheine seit 2018 erheblich schlechter als der Sektor entwickelt; auch dies ziehe Investoren an./la/fba