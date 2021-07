NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce vor dem Start der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Pence belassen. Airbus dürfte die stärkste Geschäftsentwicklung bekanntgeben, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Zulieferer europäischer Zivilflugzeug-Hersteller dürften sich im zweiten Quartal unterschiedlich entwickelt haben. Bei Rolls-Royce dürfte die wichtigste Kenngröße nun der negative freie Barmittelfluss (FCF) im ersten Halbjahr sein und nicht das Ebita./ck/men