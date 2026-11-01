Rolls-Royce Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 131,73 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
AI Analyse
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Mark Fielding attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung ermutigende Zahlen. Im zivilen Bereich sei die Entwicklung robust und in der Verteidigungssparte gebe es Fortschritte. Das Aktienrückkaufprogramm laufe schneller als geplant./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
13,76 £
|Abst. Kursziel*:
16,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,62 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09:31
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:31
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:31
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research