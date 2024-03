Barclays Capital

Rolls-Royce Overweight

13:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rolls-Royce von 409 auf 430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Charlotte Keyworth attestierte dem Triebwerksbauer in einer am Freitag vorliegenden Studie kontinuierliche Verbesserungen, was die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung betrifft. Für 2023 habe das Unternehmen in einem Umfeld, das von Lieferkettenproblemen geprägt sei, außerordentliche Zahlen vorgelegt./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 12:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 04:00 / GMT

