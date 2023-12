JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 235 auf 400 Pence angehoben. Er sei nach wie vor der Ansicht, dass Kundenvorschüsse für langfristige Dienstleistungsverträge als schuldenähnliche Posten behandelt werden sollten, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings wandele der Triebwerksbauer einen viel höheren, als bislang von ihm vermuteten Prozentsatz davon in Gewinne um und damit auch in Barmittel, die Rolls-Royce nach Belieben verwenden könne. Zu verdanken sei dies radikalen Schritten, etwa Preiserhöhungen, des neuen Vorstandschefs in diesem Jahr, sowie Kostensenkungen./ck/mis

