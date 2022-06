Aktie in diesem Artikel Rolls-Royce Plc 1,03 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Rolls-Royce von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 132 auf 118 Pence gesenkt. Rolls-Royce sei das klarste Beispiel für Fehlbeurteilung unter den vom ihm beobachten Branchenwerten, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Montag vorliegenden Studie. Der jüngste Investorentag zum Bereich zivile Luftfahrt sei ein Wendepunkt gewesen, mit deutlich mehr Optimismus hinsichtlich der Ergebnisentwicklung als am Markt erwartet./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2022 / 23:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.