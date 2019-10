NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 600 auf 500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es sei wahrscheinlich, dass der britische Triebwerkshersteller seine Prognosen für den freien Barmittelzufluss (FCF) und das operative Ergebnis (Ebita) senken muss, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Kapitalerhöhung könnte nun die beste Lösung sein. Damit könne das Unternehmen zum Beispiel in neue Plattformen investieren./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 01:30 / BST



