NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce vor den Halbjahreszahlen europäischer Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Seine Überarbeitungen seien fast durchweg negativ gewesen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der britische Triebwerkshersteller habe allerdings auch schon vor dem Ausbruch von Covid-19 vor erheblichen Herausforderungen gestanden, fügte Perry an./ck/mis