NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Triebwerksbauers Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Die Aussichten im Markt für Großraumflugzeuge hätten sich in den vergangenen Wochen weiter verschlechtert, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen und geht nun für das kommende Jahr von einem deutlichen Barmittelabfluss aus. Die Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2023 revidierte er allerdings nur moderat nach unten./gl/la