NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 30 auf 50 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Nachricht zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffes rechtfertige bei den Aktien der europäischen zivilen Luftfahrtunternehmen höhere Bewertungsmultiplikatoren, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings bleibt Perry dem Sektor gegenüber weiterhin vorsichtig eingestellt, da sich weltweit die Zahl der täglichen Covid-19-Todesfälle auf Rekordniveau bewege. Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce habe trotz der gerade beendeten Kapitalerhöhung immer noch die bei weitem schwächste Bilanz aller Sektorunternehmen./la/tih