NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 50 Pence belassen. Die Briten stünden sektorweit vor den größten Herausforderungen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche./ag/tih