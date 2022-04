NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Pence belassen. Analyst David Perry rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit einem schwachen ersten Quartal im Verkehrsflugzeuge-Bereich, was aber nichts an seinen mittelfristig positiven Erwartungen ändere./gl/mis