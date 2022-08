NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Analyst David Perry passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Triebwerksbauer an den in Zukunft fehlenden Ergebnisbeitrag (EPS) der nicht fortgeführten Geschäftsaktivitäten an. Dies ändere aber weder etwas an seinen EPS-Prognosen für die kommenden drei Jahre noch am Kursziel oder der Anlageempfehlung./gl/he