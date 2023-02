JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit dem operativen Ergebnis (Ebita) und dem Free Cashflow die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Ausblick auf diese beiden Kennziffern. Die Aktien sollten davon profitieren./tih/gl

