NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. In seinem "Express Check" habe er sich zum einen auf die kürzlich erfolgte Aufnahme der Aktienbewertung des Duty-Free-Anbieters Dufry konzentriert sowie auf die optimistischen Kommentare der irischen Fluggesellschaft Ryanair zu den erwarteten Sommerpreisen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrtbranche. Außerdem verwies er auf das Feedback von Safrans jüngster Informationsveranstaltung in den USA, das ihm zufolge positiv ausfiel, sowie auf die Auslieferungen von Airbus für März und erste Quartal. Diese dürften Perry zufolge schwach gewesen sein./ck/he

