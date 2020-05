Börsen-Chef Weimer will AR-Amt beim FC Bayern niederlegen. Bristol-Myers hält an Ergebniszielen fest. Vodafone will 3G-Netz in Deutschland Mitte 2021 abschalten. H&M brechen die Umsätze weg. Fitch stuft GM ab. VW: Erste Kunden erhalten Zahlungen aus dem Diesel-Vergleich. Haupteigentümer Thiele will in den Knorr-Bremse-Aufsichtsrat. Linde verdient trotz Umsatzschwäche mehr und kappt Prognose.