NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Resultate seien geprägt gewesen von einem starken Werbegeschäft, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sei der Umsatz des TV-Konzerns aus eigener Kraft nicht ganz so stark gestiegen wie vom Markt erwartet./la/gl

